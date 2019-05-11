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كارول سماحة: لست نادمة على زواجي متأخرا

السبت 11/مايو/2019 - 03:48 ص
كارول سماحة: لست نادمة على زواجي متأخرا
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مريم الشريف
 
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أكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة، أن الندم فى حياتها كان عابرًا، وليس ندم تحزن عليه طوال عمرها، مشيرة إلى أن كل الاختيارات التى أقدمت عليها كانت صحيحة.

وأوضحت خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "ربما غضبت لهذا الأمر، بأننى بدأت في الغناء بعيدًا عن المسرح وكان عمرى 31 سنة، وأشعر إنه كان بامكاني أن ابدأ غناء بشكل مستقل قبل هذا العمر".

وجددت تأكيدها: "لم أندم كذلك على زواجي متأخر لإنني شخص استمتع بقضاء وقت مع نفسي أكثر، وممكن أجلس خمسة أيام بدون الخروج من المنزل، أشاهد أفلام وأسمع الموسيقى، وبالتالي كان صعب أتزوج قبل هذا العمر لأني أحب الحرية لكن حاليًا تعودت وزوجى يعطينى مساحتي الخاصة".


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