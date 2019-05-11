ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار يبحث عن مخرج للرحيل عن باريس سان جيرمان

السبت 11/مايو/2019 - 03:35 ص
نيمار يبحث عن مخرج للرحيل عن باريس سان جيرمان
نيمار
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة لو 10 Sport الفرنسية أن نيمار طلب من وكلائه أن يبحثوا عن طرق للرحيل عن صفوف PSG خلال المرحلة المقبلة مؤكدة أن مستقبل نيمار بات بعيدًا عن حديقة الأمراء.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار يضع ريال مدريد الإسباني في أولى أولوياته للانتقال له في الصيف المقبل، حيث يرغب في أن يكون جزءًا من مشروع زين الدين زيدان المدير الفني للريال.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن والد نيمار ووكيله في آنٍ واحد كانا قد أكدا في أكثر من مناسبة ماضية أن نيمار ملتزم بعقده مع باريس سان جيرمان ومستمر في صفوف الفريق.

وتعرض نيمار مؤخرًا لعقوبة قاسية من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالإيقاف 3 مباريات محلية على خلفية اعتداءه على أحد مشجعي رين في نهائي كأس فرنسا.

يُذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف قبل الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

Advertisements
المزيد عن: نيمار رياضة باريس سان جيرمان اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي