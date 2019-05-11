نيمار يبحث عن مخرج للرحيل عن باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة لو 10 Sport الفرنسية أن نيمار طلب من وكلائه أن يبحثوا عن طرق للرحيل عن صفوف PSG خلال المرحلة المقبلة مؤكدة أن مستقبل نيمار بات بعيدًا عن حديقة الأمراء.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار يضع ريال مدريد الإسباني في أولى أولوياته للانتقال له في الصيف المقبل، حيث يرغب في أن يكون جزءًا من مشروع زين الدين زيدان المدير الفني للريال.





وذكرت الصحيفة الفرنسية أن والد نيمار ووكيله في آنٍ واحد كانا قد أكدا في أكثر من مناسبة ماضية أن نيمار ملتزم بعقده مع باريس سان جيرمان ومستمر في صفوف الفريق.





وتعرض نيمار مؤخرًا لعقوبة قاسية من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالإيقاف 3 مباريات محلية على خلفية اعتداءه على أحد مشجعي رين في نهائي كأس فرنسا.





يُذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف قبل الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.



