مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة اليوم السبت متوفرة لمتابعتها حصرياً عبر قنوات On SPORTS NEW

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري اليوم السبت لمواجهة المتصدر وحامل لقب الدوري المصري النادي الاهلي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة اليوم السبت متوفرة لمتابعتها حصرياً عبر قنوات On SPORTS NEW





وقبل اللقاء نجح النادي الأهلي في حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الثامن من شهر يناير الماضي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر بهدف واحد مقابل لا شيء سجله المحترف التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة اليوم السبت متوفرة لمتابعتها حصرياً عبر قنوات On SPORTS NEW





ويحتل النادي الاهلي المركز الأول على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة جمعها أبناء مارتن لاسارتي من 29 مباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة اليوم السبت متوفرة لمتابعتها حصرياً عبر قنوات On SPORTS NEW





في المقابل يحتل فريق نادي سموحة السكندري المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة ويرغب حسام حسن في حصد الثلاثة نقاط ليبتعد عن مراكز الهبوط.





تبدأ مباراة الاهلي وسموحة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت إتش دي ويعلق عليها حاتم بطيشة.







