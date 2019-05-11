ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"لهو واستحمام".. غرق طالب وطفلة في حادثي بسوهاج

السبت 11/مايو/2019 - 04:09 ص
لهو واستحمام.. غرق طالب وطفلة في حادثي بسوهاج
غرق - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
أبورية حسين
 
Advertisements
لقي طالب مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج فيما لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة فى مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج

وكان قد ورد بلاغ للواء هشام الشافعى مديرأمن سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بناحية الخزنداريه

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق أحمد ا ع ا 20 عاما طالب ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا وتم إنتشال الجثة 0

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والدة "البدري.ع.ا" 60 عامًا، عامل، قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل، ولعدم إجادته السباحه غرق به ونفى الشبهة الجنائية.

كما ورد بلاغ آخر لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "لمار.ا.ع" عامين، وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.

و بالانتقال والفحص وبسؤال جدها المدعو "ع.ع.أ" 55 عامًا، مزارع قرر بأنه أثناء لهو حفيدته على حافة الترعة المجاوره لمنزلها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي