"لهو واستحمام".. غرق طالب وطفلة في حادثي بسوهاج





و بالانتقال والفحص وبسؤال جدها المدعو "ع.ع.أ" 55 عامًا، مزارع قرر بأنه أثناء لهو حفيدته على حافة الترعة المجاوره لمنزلها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

لقي طالب مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج فيما لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة فى مركز دار السلام شرق محافظة سوهاجوكان قد ورد بلاغ للواء هشام الشافعى مديرأمن سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بناحية الخزنداريهوانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق أحمد ا ع ا 20 عاما طالب ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا وتم إنتشال الجثة 0وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والدة "البدري.ع.ا" 60 عامًا، عامل، قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل، ولعدم إجادته السباحه غرق به ونفى الشبهة الجنائية.كما ورد بلاغ آخر لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "لمار.ا.ع" عامين، وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.