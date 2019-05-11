"لهو واستحمام".. غرق طالب وطفلة في حادثي بسوهاج
السبت 11/مايو/2019 - 04:09 ص
أبورية حسين
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لقي طالب مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج فيما لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة فى مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج
وكان قد ورد بلاغ للواء هشام الشافعى مديرأمن سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بناحية الخزنداريه
وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق أحمد ا ع ا 20 عاما طالب ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا وتم إنتشال الجثة 0
وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والدة "البدري.ع.ا" 60 عامًا، عامل، قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل، ولعدم إجادته السباحه غرق به ونفى الشبهة الجنائية.
كما ورد بلاغ آخر لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "لمار.ا.ع" عامين، وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.
وكان قد ورد بلاغ للواء هشام الشافعى مديرأمن سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بناحية الخزنداريه
وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق أحمد ا ع ا 20 عاما طالب ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا وتم إنتشال الجثة 0
وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والدة "البدري.ع.ا" 60 عامًا، عامل، قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل، ولعدم إجادته السباحه غرق به ونفى الشبهة الجنائية.
كما ورد بلاغ آخر لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "لمار.ا.ع" عامين، وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.
و بالانتقال والفحص وبسؤال جدها المدعو "ع.ع.أ" 55 عامًا، مزارع قرر بأنه أثناء لهو حفيدته على حافة الترعة المجاوره لمنزلها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.
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