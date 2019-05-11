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محمد علي رزق لـ"الفجر الفني": دياب من أكثر الفنانين مهنية وشطارة

السبت 11/مايو/2019 - 03:30 ص
محمد علي رزق لـالفجر الفني: دياب من أكثر الفنانين مهنية وشطارة
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يارا أحمد
 
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أعرب الفنان محمد علي رزق، عن سعادته بالعمل في مسلسل "أبو جبل" والتعاون الثاني مع مصطفى شعبان بعد "أيوب" مؤكدًا سعادته إزاء ردود الأفعال حول دوره ومشاهده مع دياب، في العمل.

واضاف رزق، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلًا: "عاوز أقول إن دياب، من أكتر الممثلين مهنية وشطارة وطيبة ومبسوط جدًا إني اشتغلت معاه واللي جاي هيكون مفاجأة للجمهور".


"أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.


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