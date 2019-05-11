محمد علي رزق لـ"الفجر الفني": دياب من أكثر الفنانين مهنية وشطارة

أعرب الفنان محمد علي رزق، عن سعادته بالعمل في مسلسل "أبو جبل" والتعاون الثاني مع مصطفى شعبان بعد "أيوب" مؤكدًا سعادته إزاء ردود الأفعال حول دوره ومشاهده مع دياب، في العمل.





واضاف رزق، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلًا: "عاوز أقول إن دياب، من أكتر الممثلين مهنية وشطارة وطيبة ومبسوط جدًا إني اشتغلت معاه واللي جاي هيكون مفاجأة للجمهور".



