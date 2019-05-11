محمد علي رزق لـ"الفجر الفني": دياب من أكثر الفنانين مهنية وشطارة
السبت 11/مايو/2019 - 03:30 ص
يارا أحمد
Advertisements
Advertisements
أعرب الفنان محمد علي رزق، عن سعادته بالعمل في مسلسل "أبو جبل" والتعاون الثاني مع مصطفى شعبان بعد "أيوب" مؤكدًا سعادته إزاء ردود الأفعال حول دوره ومشاهده مع دياب، في العمل.
واضاف رزق، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلًا: "عاوز أقول إن دياب، من أكتر الممثلين مهنية وشطارة وطيبة ومبسوط جدًا إني اشتغلت معاه واللي جاي هيكون مفاجأة للجمهور".
"أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- محمد علي رزق وأصحابه يرقصون على أغاني المهرجانات في حفل زفافه (فيديو)
- اللقطات الأولى من حفل زفاف الفنان محمد علي رزق (فيديو)
- "السقا" يرقص على مهرجان شعبي مع محمد علي رزق في حفل زفافه (فيديو)
- دياب يشارك محمد على رزق فرحته بزواجه
- دياب يهنئ محمد علي رزق بمناسبة زواجه
- أول صورة للهضبة عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام
- أول فيديو من عقد قران دياب وهاجر الإبياري
- محمد علي رزق لـ"الفجر الفني": سعيد بالعمل مع أمير كرارة وبيتر ميمي في "كلبش3"
- دياب يبدأ حفل افتتاحه إحدى الخيام الرمضانية على أنغام "العفريت"(صور)