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خاص - مظاهرات في السودان ضد شيماء سيف أمام بيت السفير المصري

السبت 11/مايو/2019 - 03:15 ص
خاص - مظاهرات في السودان ضد شيماء سيف أمام بيت السفير المصري
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أثارت الفنانة شيماء سيف، الجدل خلال الساعات الأخيرة بعدما اعتبر الشعب السوداني أنها أهانته في إحدى حلقات برنامج المقالب "الشلقباظ".

وعلم "الفجر الفني" من مصادر خاصة داخل السودان، قيام مظاهرات في السودان ضد شيماء سيف أمام بيت السفير المصري.

كانت شيماء سيف، أثارت حفيظة الشعب السوداني بعدما جسدت شخصية سودانية في إحدى حلقات برنامج المقالب "الشقلباظ". 

ونالت الحلقة فور عرضها ردود فعل سلبية من السودانين ممن اتهموا شيماء بالإساءة لهم. 

وتعتمد فكرة المقلب على تنكر شيماء في صورة سيدة حامل سمراء البشرة، تقوم بسرقة تليفون محمول من جارها في الميكروباص بعدما تستبدله مع هاتف آخر.





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