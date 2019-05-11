ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رغم اعتذارها.. السودانيون غاضبون من شيماء سيف ويغلقون صفحتها عبر "فيسبوك"

السبت 11/مايو/2019 - 03:00 ص
رغم اعتذارها.. السودانيون غاضبون من شيماء سيف ويغلقون صفحتها عبر فيسبوك
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل، خلال الساعات الأخيرة بعدما اعتبر الشعب السوداني أنها أهانته في إحدى حلقات برنامج المقالب "الشلقباظ".


واعتذرت "شيماء" عن الحلقة، مؤكدة أنها لم تقصد الإهانة، وتوجهت بالشكر لمن تحدث عنها بصورة جيدة، وأكدت أن من أهانها سيكون له نصيب من حديثه.


ورغم اعتذارها، لم يتوقف الجمهور السوداني عن السخرية من شيماء سيف، حتى وصل الأمر لإغلاق صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وتصدرت شيماء ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" بسبب الحادثة والتي تزامنت مع ظهورها في برنامج "رامز في الشلال".


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي