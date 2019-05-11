رغم اعتذارها.. السودانيون غاضبون من شيماء سيف ويغلقون صفحتها عبر "فيسبوك"
السبت 11/مايو/2019 - 03:00 ص
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أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل، خلال الساعات الأخيرة بعدما اعتبر الشعب السوداني أنها أهانته في إحدى حلقات برنامج المقالب "الشلقباظ".
واعتذرت "شيماء" عن الحلقة، مؤكدة أنها لم تقصد الإهانة، وتوجهت بالشكر لمن تحدث عنها بصورة جيدة، وأكدت أن من أهانها سيكون له نصيب من حديثه.
ورغم اعتذارها، لم يتوقف الجمهور السوداني عن السخرية من شيماء سيف، حتى وصل الأمر لإغلاق صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتصدرت شيماء ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" بسبب الحادثة والتي تزامنت مع ظهورها في برنامج "رامز في الشلال".
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