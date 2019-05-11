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نجم الزمالك السابق: "الأهلي هيموّت نفسه في الدوري"

السبت 11/مايو/2019 - 03:01 ص
نجم الزمالك السابق: الأهلي هيموّت نفسه في الدوري
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد مجدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر سيبذل أقصى جهد لديه من أجل حصد لقب الدوري هذا الموسم.

قال مجدي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الأهلي هيموّت نفسه في الدوري"، مشيرًا إلى أن الدوري أصبحت البطولة الوحيدة المتاحة للأهلي حاليًا وتعد حياة أو موت للفريق حتى يفوز بها ومصالحة جماهيره.

وتابع أن الأهلي حال عدم فوزه بالدوري ستحدث أزمة كبيرة في الفريق، مشيرًا إلى أن مواجهة الأحمر مع سموحة صعبة على الفريقين.

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المزيد عن: رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد مجدي
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