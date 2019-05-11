شاهد.. كيف أغضبت شيماء سيف السودانيين (فيديو)

ونالت الحلقة فور عرضها ردود فعل سلبية من السودانين ممن اتهموا شيماء بالإساءة لهم.







وتعتمد فكرة المقلب على تنكر شيماء في صورة سيدة حامل سمراء البشرة، تقوم بسرقة تليفون محمول من جارها في الميكروباص بعدما تستبدله مع هاتف آخر.