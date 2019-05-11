شاهد.. كيف أغضبت شيماء سيف السودانيين (فيديو)
السبت 11/مايو/2019 - 02:57 ص
شيماء عطية
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أثارت الفنانة الشابة شيماء سيف حفيظة الشعب السوداني بعدما جسدت شخصية سودانية في إحدى حلقات برنامج المقالب "الشقلباظ".
ونالت الحلقة فور عرضها ردود فعل سلبية من السودانين ممن اتهموا شيماء بالإساءة لهم.
وتعتمد فكرة المقلب على تنكر شيماء في صورة سيدة حامل سمراء البشرة، تقوم بسرقة تليفون محمول من جارها في الميكروباص بعدما تستبدله مع هاتف آخر.
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