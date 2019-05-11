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محمد ثروت يجسد شخصية "الملك خوفو" في "الواد سيد الشحات"

السبت 11/مايو/2019 - 02:53 ص
محمد ثروت يجسد شخصية الملك خوفو في الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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حل الفنان محمد ثروت ضيف شرف بالحلقة الخامسة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث جسد شخصية الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر، وذلك بعدما عاد أبطال المسلسل سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخرالعرب، إلى العصر الفرعوني.


وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.


"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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