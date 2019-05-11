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أمم إفريقيا تحسم عودة حجازي للأهلي

السبت 11/مايو/2019 - 02:49 ص
أمم إفريقيا تحسم عودة حجازي للأهلي
أحمد حجازي
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ريهام عبد المحسن
 
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دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني وويست بروميتش الإنجليزي من أجل العودة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب حجازي من مسئولي الأحمر تأجيل المفاوضات لحين معرفة موقفه من العروض التى تلقاها في الفترة الماضية وبعد وضوح الرؤية بشأن صعود ويست بروميتش للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض حجازي العودة للعب في الدوري المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحديدًا وأن هناك عدة أندية أوروبية ترغب في ضمه وسيضح هذا الأمر بعد أمم إفريقيا المقبلة بالإضافة إلى أن اللاعب الذي تم اختياره أفضل لاعب فى ناديه في الموسم الحالي يأمل في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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المزيد عن: رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد حجازي أمم افريقيا
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