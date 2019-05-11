دياب يشعل الأجواء في حفله بإحدى الخيام الرمضانية في التجمع الخامس (صور)





أحيا المطرب محمد دياب، حفل افتتاح الخيمة الرمضانية بمنطقة التجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، ومنهم مراد مكرم والمنتج محمد الحناوي والمخرج علاء محجوب والمنتج حسام الشيخ.





كما حضر الحفل الفنان محمد علي رزق والفنانة صفاء جلال وتامر شلتوت ومي نور الشريف والإعلامى محمد نشأت وخليل جمال ومحمد الشناوي والكاتب محمد سيد بشير والاعلاميين رانيا هاشم و الإعلامي احمد خيري والفنان رامي وحيد





وأشعل دياب، الأجواء بمجموعة من أغانيه المتميزة منها "العووو" و"غمازات" و"الشحن فصل" و"حب دروشني" و"قلبت مرجحة"، وغيرها من الأغاني.





يذكر ان الخيمة تقام لأول مرة هذا العام في الهوا الطلق، وتعد من اكبر الخيم الرمضانية حيث تستقبل يوميا اكثر من 600 شخص، وخاصة الأطفال.



