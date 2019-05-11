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إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

السبت 11/مايو/2019 - 02:41 ص
إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة
برشلونة
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محمد أيمن
 
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أكدت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي تخطط لخطف نجم برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضمه إلى كتيبة النيراتزوري.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية إن برشلونة والإنتر على وشك وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة سينتقل على أثرها راكي إلى كتيبة سبياليتي مقابل 50 مليون يورو.

ويتبقى أمام إدارة الفريق الإيطالي إقناع اللاعب بالرحيل عن برشلونة والإنضمام إلى قلعة سان سيرو خلال الموسم القادم.

وكان راكي يرغب في البقاء بين جدران الكامب نو على الرغم من أنه يتوفر على أكثر من عرض للرحيل وبمقابل مادي أكبر من الذي يتقاضاه مع برشلونة لكن الإدارة لم تفي بوعدها معه وتعدل عقده.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من بعض اللاعبين للإستفاده من أموالهم وجلب صفقات جديدة تكون قادرة على قيادة الفريق مستقبلاً.

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