موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم 11 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

يستضيف المارد الأحمر فريق النادي الأهلي اليوم السبت مضيفه سموحة السكندري في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويرغب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري في تحقيق الفوز الذي سيبعده عن مراكز الهبوط حيث يقبع سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة جمعها الفريق من 31 مباراة حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات وتعادل في 14 وخسر في 10 مباريات.





في المقابل يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز هو الآخر للإستمرار على صدارة ترتيب الدوري المصري والإبتعاد عن بيراميدز والزمالك حيث جمع المارد الأحمر حتى الآن 67 نقطة من 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 4 وخسر في 4 مناسبات أيضاً.





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





فيما ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورت إتش دي صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري المصري ويعلق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة.



