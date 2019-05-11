صفاء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة عن "سابع جار".. وتؤكد: محمد علي رزق ممثل شاطر
السبت 11/مايو/2019 - 02:21 ص
يارا أحمد
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أكدت الفنانة صفاء جلال، أنها تتابع حاليًا مسلسل "زي الشمس" حيث أشادت بأداء الفنانة دينا الشربيني، مؤكدة أنها لا تتابع أعمالًا درامية كثيرة في رمضان وتتابع فقط من خلال السوشيال ميديا ردود الأفعال.
وأضافت صفاء، في تصريح خاص لـ"الفجر الغني"، "الفنان محمد علي رزق، فنان شاطر والسنة دي بتمثل سنة النجاح والتميز بالنسبة له".
وتابعت انها تستعد لتصوير جزء جديد من مسلسل "سابع جار" بعد نجاحه، مؤكدة أن الجزء الجديد سيكون مفاجأة وسيكون مختلفًا عن الأجزاء السابقة.
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