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إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)

السبت 11/مايو/2019 - 03:19 ص
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
سحور المواطنين في شوارع سوهاج
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أبورية حسين
 
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تشهد شوارع مدينة سوهاج إقبال كثيف من المواطنين وخاصة الشباب علي تناول السحور داخل المطاعم وسط أجواء من السعادة تزامنا مع شهر رمضان الكريم

وأكد عدد كبير من مواطني سوهاج، أن شهر رمضان هذا العام ياتي في أجواء من السعادة وإستقرار في حالة الطقس مع توافر كافة الإحتياجات والسلع الغذائية باسعار في متاول الجميع وسط رقابة ومتابعة مستمرة من قبل أجهزة الدولة

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج عن خطة المحافظة لتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية استعدادًا لإستقبال شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وكشف محافظ سوهاج عن إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع مراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، ومديرية التموين، لافتًا الى انه تم إفتتاح معرض أهلا رمضان بحي شرق سوهاج أمام الاستاد الرياضي بمدينة ناصر، وإفتتاح معرض بمركز ومدينة ساقلتة، مشيرًا الى وجود 13 معرضًا آخرين سيتم افتتاحهم، وهم معرض بمدينة طما بجوار نفق طما، ومعرض بطهطا بشارع صلاح سالم، ومعرض بمركز جهينة بشارع هندسة الري.

وأشار إلى وجود معرض بالمراغة بجوار موقف سيارات سوهاج، ومعرض المنشاة بميدان جمال عبد الناصر، ومعرض بجرجا بجوار الإدارة التعليمية، ومعرض بمدينة البلينا بجوار المركز الحضري، ومعرض بمركز دار السلام بشارع التحرير، ومعرض بأخميم بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وكذلك 3 معارض "أهلا رمضان" بحي غرب سوهاج منها معرض بجوار أبراج الشرطة، ومعرضين بميدان العروبة تحت إسم " كلنا واحد "، ومعرض بحي الكوثر بمنطقة أبراج الأوقاف.

وأكد محافظ سوهاج وضع خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية "مباحث التموين ومديرية الشؤون الصحية والطب البيطري، للمرور على الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم والأغذية، والمجمدات، ومراكز تعبئة السلع الغذائية والمحلات، والمطاعم والشركات، ووحدات الإنتاج للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها ومصادرها.
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
إقبال كبير من المواطنين على تناول السحور في شوارع سوهاج (فيديو)
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