ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزعيم سر تفوق السقا في أعمال رمضان

السبت 11/مايو/2019 - 02:04 ص
الزعيم سر تفوق السقا في أعمال رمضان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تصدر مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا السباق الرمضاني لأعلى المسلسلات من حيث نسب المشاهدة بعد أن احتل مكان وتوقيت عرض مسلسل الزعيم عادل إمام، التقليدي منذ سنوات بعد عرض أحد برامج المقالب الكوميدية الذي يشهد أعلى نسب المشاهدة من كل الأسر المصرية والعربية.

الجدير بالذكر أن النجم الأسطوري عادل إمام توقف عن تصوير مسلسله الذي كان مقررا له العرض في رمضان لأسباب غير معروفة أدت لرفعه من خارطة الأعمال الدرامية لرمضان لهذه السنة.

وجاء مسلسل زي الشمس ثانيا، ثم مسلسل قابيل ثالثا، وجاء عدد من المسلسلات في الترتيب التالي مثل لمس أكتاف، وبركة وكلبش 3 وزلزال وهوجان وفكرة بمليون جنيi.

وظهرت شكوى جمهور الفنانين في المسلسلات المتراجعة عن الصدارة في الموسم الرمضاني، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم على متابعة أعماله نجومهم المفضلين عبر الإنترنت أو اليوتيوب بشكل خاص، بعد العطل الذي أصاب التطبيق الذي يمتلك حق عرض تلك المسلسلات بشكل حصري.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسل قابيل مسلسل زي الشمس مزيكا فن سينما دراما المسلسل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي