منة عرفة تقع في غرام جارها.. وظهور "ريكو" فى "شقة فيصل"













فوجىء "كريم" جار "هبة" والتى تجسد دورها الفنانة منة عرفة في مسلسل "شقة فيصل"، بإعجابها به رغم أنه يكبرها بـ 20 عامًا، إلا أنها لمحت له بهذا الأمر.بدأت أحداث حلقة اليوم، باظهار "هبة" إعجابها لجارها، والذى تربط زوجته علاقة صداقة وطيدة مع والدة "هبة"، إلا أنه تجاهل هذا الإعجاب، وعلى جانب آخر، سمع "ميزو" كريم محمود عبد العزيز أثناء حديثه مع والده والذى يجسده الفنان صلاح عبدالله، صوت حفل زفاف، فجرى تجاه هذا الحفل، كى يشبع موهبته في الغناء الشعبى، وصعد على المسرح، ولاقى إعجابًا كبيرًا من قبل الحضور، إلا أن المطرب المكلف بإحياء الفرح "ريكو" لم يعطية فرصة لاستكمال الأغنية، وقاطعه بالغناء."شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.