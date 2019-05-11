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دياب يبدأ حفل افتتاحه إحدى الخيام الرمضانية على أنغام "العفريت"(صور)

السبت 11/مايو/2019 - 01:49 ص
دياب يبدأ حفل افتتاحه إحدى الخيام الرمضانية على أنغام العفريت(صور)
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يارا أحمد
 
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بدأ الفنان محمد دياب، حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية علي انغام أغنية "العفريت" وذلك وسط حضور نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمد علي رزق وزوجته سارة فهيم ومي نور الشريف ومراد مكرم وصفاء جلال وعدد اخر من الغنانين.


من ناحية اخري يعيش دياب، حالة من النشاط الفني حيث ينال ردود أفعال قوية على دوره في مسلسل "أبو جبل" مع عدد كبير من نجوم الفن ويعرض حاليًا على القنوات.


دياب يبدأ حفل افتتاحه إحدى الخيام الرمضانية على أنغام "العفريت"(صور)
دياب يبدأ حفل افتتاحه إحدى الخيام الرمضانية على أنغام "العفريت"(صور)
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