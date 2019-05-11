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خطوة مفاجئة تقرب نجم البريميرليج من ريال مدريد

السبت 11/مايو/2019 - 01:45 ص
خطوة مفاجئة تقرب نجم البريميرليج من ريال مدريد
زيدان
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مني العوضي
 
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اقترب البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الانجليزي، من الانتقال للعب في صفوف ريال مدريد وذلك بدايةً من الموسم المقبل بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

وأبرزت صحيفة "الآس" الإسبانية، قيام الحارس كيلور نافاس وأربيلوا نجمي ريال مدريد بمتابعة حساب إيدن هازارد على موقع تبادل الصور انستجرام.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال مدريد قد وصل لاتفاق مع تشيلسي على ضم هازارد بعدما فشلت مفاوضات الطرفين في ميركاتو الشتاء الماضي.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لحسم عدد من الصفقات القوية وذلك من أجل إعادة بناء الفريق الكروي الأول الذي عانى كثيراً هذا الموسم.

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