"عاملة حساب مرضك".. ريم البارودي ترد على تصريحات أحمد سعد بزواجه منها 6 أيام فقط



علقت الفنانة ريم البارودي، على تصريحات زوجها السابق المطرب أحمد سعد، بأنه لم يتزوجها إلا 6 أيام فقط.

وقالت: "سمعت إني اتجوزت 6 أيام.. لا أنا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة.. مش مهم واللي مش هسمح بيه إني يا حرام أننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام.. اللي كانوا على علاقة ساعتها».

وتابعت: "أقسم بالله وحياة الشهر الكريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقولي اللي حصل في الكواليس".

وأضافت: "ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوما.. العمل عمل الله".

كان أحمد سعد أكد عبر برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" بأنه لم يتزوج البارودي إلا 6 أيام فقط، معلقا على بكائها في البرامج التليفزيونية قائلا: "كنتِ بكيتي عند المأذون يمكن مكنتش طلقتك".







وأضاف "سعد" خلال برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "احنا مع بعض سنين، لان علاقتنا بدأت كأصدقاء لفترة طويلة، بعدها حدث حب بيننا، ثم إتخطبنا، وتزوجنا لمدة سته أيام وحدث طلاق".





كشف الفنان أحمد سعد، أنه تزوج الفنانة ريم البارودي فى حياته، مرة واحدة فقط استمرت سته أيام فقط، ثم حدث الطلاق.