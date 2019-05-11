الزمالك يدعو الرئيس السيسي لحضور نهائي الكونفدرالية

أعلن رئيس نادي الزمالك نيته في توجيه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية المقرر لها 26 مايو الجاري.





ويلتقي الزمالك بنهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب الأحد المقبل قبل أن يستضيفه في برج العرب 26 مايو.





وقال رئيس الزمالك خلال اجتماعه بلاعبي الفريق "سنقوم بدعوة السيد الرئيس لأن تلك البطولة ستكون الأولى في عهده على أرض مصر".



