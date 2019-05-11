كارول سماحة: لم أقصد الإساءة لأغنية "3 دقات" لكنها مش ستايلي









وأضافت: "اللي بيعرفني مظبوط يعرف إني لم أقصد الإساءة للأغنية بهذا التصريح، وأنا لا أقيم أحد لكن تحدثت إنها لا تناسبني".









قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة، إنها ترى المطرب "أبو" شخص ذكي وتتمنى له كل التوفيق، مشيدة بالنجاح الرائع الذى حققه بأغنية "3 دقات".وأوضحت خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "لما سمعت الأغنية لقيتها لطيفة، لكن لو سمعتها عند ملحن مش هاخدها لنفسي، لأنها مش ستايلي".