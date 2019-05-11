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بالرغم من المنافسة.. "طلقة حظ" يذكر لقب "باشا مصر" في "كلبش 3"

السبت 11/مايو/2019 - 01:21 ص
بالرغم من المنافسة.. طلقة حظ يذكر لقب باشا مصر في كلبش 3
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سارة إبراهيم
 
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بالرغم من منافسة مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، مع مسلسل "كلبش 3" في شهر رمضان، تضمنت الحلقة الخامسة من المسلسل الأول، ذكر لقب "باشا مصر" على الفنان أمير كرارة بطل المسلسل الثاني.


وجاء ذلك ضمن مشهد للفنان خالد أنور، أثناء حديثه مع صديقته وسؤالها له عن المتصل به، ليرد مدافعاً عن نفسه، قائلاً: "رقم مجهول يظهر على truecaller باشا مصر يعني أمير كرارة".


"طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته أيتن عامر، هبة مجدي، خالد أنور، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجي، أنعام سالوسة، محمود فارس، محمود حافظ وآخرون، ومن إنتاج تامر مرسي.


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