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كارول سماحة تكشف مستجدات الوضع الصحي لزوجها

السبت 11/مايو/2019 - 01:22 ص
كارول سماحة تكشف مستجدات الوضع الصحي لزوجها
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مريم الشريف
 
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قالت الفنانة كارول سماحة، إن زوجها وليد مصطفى عقلة كبير، وليس من الشخصيات التى تغضب إذا لم تأخذ برأيه، مضيفة: "بيقولى ده مجالك وإنتى بتفهمي فيه أكتر مني، وكلامى ليكى كمشاهد يعطيكي رأيه".

وأضافت "سماحة" خلال لقائها فى برنامج "عايشة" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "وليد لا يجاملني وإنما يكون صادقًا معي، أوقات يوافقني وآخرى يعارضني، لكن معظم الوقت نتفق على نفس الأفكار، وأراءه بأخدها بعين الاعتبار".

وأكدت: "أحرص على الأخذ برأيه كمتلقي زكي"، مشيرة إلى أن صحته حاليًا أفضل ووضعه مستقر، معبرة عن أمنيتها فى أن يعود إلى ما كان عليه من حالة صحية جيدة ونشاط أكثر.

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