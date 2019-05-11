كارول سماحة تكشف مستجدات الوضع الصحي لزوجها







وأضافت "سماحة" خلال لقائها فى برنامج "عايشة" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "وليد لا يجاملني وإنما يكون صادقًا معي، أوقات يوافقني وآخرى يعارضني، لكن معظم الوقت نتفق على نفس الأفكار، وأراءه بأخدها بعين الاعتبار".





وأكدت: "أحرص على الأخذ برأيه كمتلقي زكي"، مشيرة إلى أن صحته حاليًا أفضل ووضعه مستقر، معبرة عن أمنيتها فى أن يعود إلى ما كان عليه من حالة صحية جيدة ونشاط أكثر.





قالت الفنانة كارول سماحة، إن زوجها وليد مصطفى عقلة كبير، وليس من الشخصيات التى تغضب إذا لم تأخذ برأيه، مضيفة: "بيقولى ده مجالك وإنتى بتفهمي فيه أكتر مني، وكلامى ليكى كمشاهد يعطيكي رأيه".