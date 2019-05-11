رئيس الزمالك يعلن دخول جماهير نهضة بركان لبرج العرب بـ"جواز السفر"
السبت 11/مايو/2019 - 01:11 ص
أحمد الهواري
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قرر رئيس نادي الزمالك دخول جماهير فريق نهضة بركان المغربي ملعب برج العرب بجواز السفر دون الحاجة لشراء تذاكر المباراة.
ويستضيف الزمالك منافسه نهضة بركان 26 مايو المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية على ملعب برج العرب.
يذكر أن الزمالك سيغادر نهاية الأسبوع لخوض لقاء الذهاب المقرر له 19 مايو الجاري.
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