رسالة نارية من الزمالك إلى رئيس نادي نهضة بركان
السبت 11/مايو/2019 - 01:07 ص
أحمد الهواري
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وجه رئيس نادي الزمالك رسالة إلى نظيره بنادي نهضة بركان المغربي قبل مواجهة الفريقين في نهائي بطولة الكونفدرالية.
وطلب رئيس الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين من الثنائي المغربي خالد بوطيب وأحداد نقل رسالة لرئيس نهضة بركان قائلا: "المعاملة بالمثل ولن أسمح لك بتكرار ما حدث مع الصفاقسي التونسي مع بعثة الزمالك".
وأضاف: "العلاقات بين الشعبين المصري والمغربي جيدة ولن يفسدها رئيس نهضة بركان".
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