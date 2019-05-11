الزمالك يخطر نجمه بالبقاء في الموسم الجديد
السبت 11/مايو/2019 - 01:01 ص
أحمد الهواري
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رفض رئيس نادي الزمالك رحيل أحمد مدبولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد تلقيه عددا من العروض الفترة الماضية لضمه بنهاية الموسم.
وقال رئيس الزمالك للاعب على هامش جلسته باللاعبين أنه لن يسمح برحيله حيث أخطره بقرار النادي بشكل رسمي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية غدا الأحد في بطولة الدوري المصري.
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