عامر التوني يكشف عن بداياته في طريق الإنشاد الديني
السبت 11/مايو/2019 - 01:59 ص
أمنية فوزي
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قال المنشد عامر التوني، إن بدايته في الإنشاد كانت في الصعيد بمدينة ملاوي في قرية الروضة، وكان يسود أشكال الذكر والحضرة والموالد.
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أن المنشد يصاحبه الدفوف، وشعر الربابة يعطي المنشد دلالات يكونها في عقله، بما يعطيه مساحة في التخيل.
وتابع: "التخيل أحد أبعاد الإنسان، وتصل الأبعاد إلى 9 في بعض الأحيان، وأنا خريج تربية لغة عربية بناء على رغبة الأهل وبعدها اشتغلت مدرس في الإبراهيمية الثانوية، واستقلت ولم أرى نفسي أن استكمل حياتي بهذا الشكل".
واستكمل: "سافرت في اليونان فترة، لأن هناك المطبوعات المصرية كانت تطبع في قبرص ولبنان واليونان، واشتغلت مصحح لغوي في دور نشر، وتعرفت على موسيقيين يونايين، وبدأنا نغني الأغاني الصوفية معًا".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أن المنشد يصاحبه الدفوف، وشعر الربابة يعطي المنشد دلالات يكونها في عقله، بما يعطيه مساحة في التخيل.
وتابع: "التخيل أحد أبعاد الإنسان، وتصل الأبعاد إلى 9 في بعض الأحيان، وأنا خريج تربية لغة عربية بناء على رغبة الأهل وبعدها اشتغلت مدرس في الإبراهيمية الثانوية، واستقلت ولم أرى نفسي أن استكمل حياتي بهذا الشكل".
واستكمل: "سافرت في اليونان فترة، لأن هناك المطبوعات المصرية كانت تطبع في قبرص ولبنان واليونان، واشتغلت مصحح لغوي في دور نشر، وتعرفت على موسيقيين يونايين، وبدأنا نغني الأغاني الصوفية معًا".
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