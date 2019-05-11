عامر التوني: المصريون مارسوا الموسيقى منذ عهد الفراعنة

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قال المنشد عامر التوني، إن المولوية نوع من أنواع الفنون الصوفية، واجتمعت فيها كل الحركات الأدائية، مشيرًا إلى أنها من أنواع الرقص الفرعوني، حيث توصل المصري القديم لفكرة الرقص حول الجسد.



وتابع التوني، في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل أن أفلاطون كان يوصي للاستماع للموسيقى المصرية؛ لأنها تبعث على البهجة، متابعًا: "نحن تفردنا بالحضارة الفرعونية، ونحن أبناء أيضًا الحضارة الإسلامية التي أدخلت لنا المولوية الصوفية على يد مولانا جلال الدين الرومي".



وأوضح أن التنورة هي الشكل الذي فيه البهجة باستخدام الألوان والزخارف الإسلامية، معلقًا: "نحن نرد من خلال المولوية على الثقافات الأخرى، بإظهار ثقافتنا الأصيلة".



وأضاف أن المصريين مارسوا الموسيقي منذ عهد الفراعنة، وكان لهم طقوس جنائزية ورياضية اللحن، مشيرًا إلى أن من أصل للموسيقي من خلال دراسته للموسيقي هو فيثاغورث الذي أنتج النظريات الرياضية، والأفكار الموسيقية الأولى، التي عرفها بالموسيقي الكونية.



وتابع: "التراث المولوي بدأ في عهد لا يعرف التدوين الموسيقي، وكثير منه ضاع، ولكن نحن صناعة تراث مختلف".



وذكر أن التراث المولوي قابل للتطوير، وصناعة تراث إنساني جديد نقدمه للأجيال المقبلة، مثل ما فعله مولانا جلال الدين الرومي.