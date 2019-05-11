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مصرع طفلة إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف زراعي في كفر شكر

السبت 11/مايو/2019 - 01:06 ص
مصرع طفلة إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف زراعي في كفر شكر
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محمد نبيل
 
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لقيت طفلة مصرعها، مساء الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى مصرف صرف زراعى بقرية تصفا مركز كفر شكر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز كفر شكر بوفاة طفلة ٥ سنوات إثر انقلاب سيارة ربع نقل ملك صاحب مطعم فى مصرف صرف زراعى بقرية تصفا، أثناء عودتهم إلى منزلهم بمحافظة المنوفية.

وجارى تحرير محضر والعرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.


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