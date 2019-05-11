عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قايمة فريقه لمواجهة سموحة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





وضمت قائمة الأهلي كلا من :-





شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجاي ووليد أزارو ومروان محسن.



