ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

السبت 11/مايو/2019 - 12:48 ص
عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة
الاهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قايمة فريقه لمواجهة سموحة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجاي ووليد أزارو ومروان محسن.

Advertisements
المزيد عن: قائمة الاهلي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي