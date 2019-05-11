انفجار اختراع علي ربيع في "فكرة بمليون جنيه"







وبدأت أحداث حلقة اليوم من المسلسل، بتجربة "علاء" السيارة التي ينوي تطويرها من خلال مبلغ المليون جنيه الذي حصل عليه نظير تبرع مليون مواطن له.



"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.









فوجىء "علاء" الذي يجسد دوره الفنان على ربيع، في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بانفجار الاختراع الخاص به والمتمثل فى سيارة تسير بالطاقة الشمسية، أثناء تجربتها مع أصدقائه.