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نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)

السبت 11/مايو/2019 - 12:43 ص
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
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حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير، على حضور حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية وسط جو رمضاني مميز، على النيل في حي الزمالك.
 
حضر حفل الافتتاح الفنان خالد الصاوي، والمطربة كارول سماحة والفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، ووزير التنمية المحلية الأسبق أحمد زكي بدر، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والمخرج خيري بشارة، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومهندس ديكور مسلسل «زي الشمس» يحيى علام.

كما حرص وزير الاتصالات السابق المهندس ياسر القاضي، على الحضور، وحضر كذلك مدير بطولة الجونة للإسكواش عمرو منسي، والفنان كريم قاسم والإعلامية مروة صبري، وأنوشكا، وأمير رمسيس، وجميلة عوض، وعارفة عبدالرسول، وهالة صدقي.

وتشهد الخيمة طوال الأيام العديد من المفاجآت الخاصة والمميزة لضيوفها وزوارها، خاصة في أيام نهاية الأسبوع، حيث ستشهد العديد من الفقرات لنجوم الفن بجانب فقرات البث المباشر التي ستتاح على مدار اليوم عبر راديو "إينرجي تردد ٩٢.١".
 
وشهد الحفل فقرات عروض الفنون الشعبية والتنورة، بالإضافة إلى الديكورات الرمضانية المميزة التي صممها المهندس يحيي علام. 
 
وأشاد الحضور في حفل الافتتاح بجو الألفة الرمضاني الساحر على النيل، وببرنامج الحفل والعروض الترفيهية والتخت الشرقي، وأعرب الحضور عن إعجباهم بالديكور الرمضاني المميز.


نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
نجوم الفن في حفل افتتاح إحدى الخيام الرمضانية المطلة على النيل (صور)
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