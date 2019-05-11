محمد رمضان "نمبر تو" على"تويتر" بـ"زلزال"



تصدر الفنان الشاب محمد رمضان ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال".

وجاء هاشتاج "زلزال" في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع في مصر.