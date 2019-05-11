محمد رمضان "نمبر تو" على"تويتر" بـ"زلزال"
السبت 11/مايو/2019 - 12:30 ص
شيماء عطية
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تصدر الفنان الشاب محمد رمضان ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال".
وجاء هاشتاج "زلزال" في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع في مصر.
"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.
"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.
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