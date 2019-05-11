الإسماعيلي يتعادل مع الإنتاج الحربي .. والمصري يخسر أمام حرس الحدود

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الاسماعيلي والانتاج الحربي في المباراة التي اقيمت على استاد كلية الشرطة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الدراويش إلي 38 نقطة بالمركز السابع، بينما وصل الانتاج الحربي للنقطة 36 بالمركز العاشر.





وفي مباراة أخري خسر فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس بهدف سجله مصطفي جمال لاعب الفريق العسكري بالدقيقة 62 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد حرس الحدود إلي 35 نقطة بالمركز الـ14، وتوقف رصيد المصري عند 48 نقطة بالمركز الرابع.



