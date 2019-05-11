ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول رد من اتحاد الكرة على طلب الزمالك قبل مباراة الإنتاج

السبت 11/مايو/2019 - 12:28 ص
أول رد من اتحاد الكرة على طلب الزمالك قبل مباراة الإنتاج
ثروت سويلم
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد، من تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي، المقرر له الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك طلب في خطاب رسمي تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، والمسالة محل دراسة من جانب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وتابع أن اتحاد الكرة سبق واتفق مع الزمالك بشكل رسمي على مواعيد مباريات الفريق مع دجلة والداخلية والإنتاج ووافق رئيس النادي رسميًا على هذه المواعيد، مشيرًا إلى أنه على الزمالك الالتزام بمواعيد اللقاءات الثلاثة، وخطابه للمطالبة بتأجيل المباراة لا يعطي المبرر للتأجيل.

وواصل أن عامر حسين يجب التماس العذر له في ظل الظروف التي يمر بها الموسم الحالي إلا أنه رغم ذلك قادر على إنهاء أزمة الجدول والمواعيد بشكل رائع.

Advertisements
المزيد عن: مباراة الانتاج الحربي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي