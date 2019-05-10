أسعار النفط تغلق مستقرة وتنهي الأسبوع منخفضة بفعل النزاع التجاري
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:56 م
رويترز
Advertisements
Advertisements
أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، اليوم الجمعة، منهية الأسبوع على انخفاض مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن زادت واشنطن الرسوم الجمركية على بضائع صينية، وهو ما ألقى بظلاله على نقص في الإمدادات العالمية وتوقعات بارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا، أو 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.62 دولار للبرميل. لكنها تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 0.3 بالمئة.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4 سنتات لتغلق عند 61.66 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على هبوط قدره 0.5 بالمئة.
وبعد أسبوع مضطرب، يشعر المستثمرون بقلق بشأن احتمال استمرار حرب تجارية مريرة بين الولايات المتحدة والصين لفترة أطول على الرغم من مساع في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاق.
والتوترات التجارية المتنامية بين أكبر مستهلكين للنفط في العام قد تؤثر على الطلب على الخام. وأظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة والصين شكلتا معا 34 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط في الربع الأول من 2019.
Advertisements
- النفط يصعد بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتصريحات "الفالح"
- ارتفاع أسعار النفط اليوم
- النفط يغلق مرتفعا ويسجل أكبر مكاسب منذ يوليو
- النفط يسجل أكبر أسبوع من المكاسب منذ يوليو
- النفط يرتفع بدعم من التخفيضات الانتاجية
- النفط يهبط مع تراجع الطلب الصيني
- تراجع أسعار النفط متأثرة بزيادة انتاج الخام
- أسعار النفط اليوم الجمعة 6-7-2018
- أسعار النفط اليوم الجمعة 20-7-2018
- ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي