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أسعار النفط تغلق مستقرة وتنهي الأسبوع منخفضة بفعل النزاع التجاري

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:56 م
أسعار النفط تغلق مستقرة وتنهي الأسبوع منخفضة بفعل النزاع التجاري
اسعار النفط
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رويترز
 
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أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، اليوم الجمعة، منهية الأسبوع على انخفاض مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن زادت واشنطن الرسوم الجمركية على بضائع صينية، وهو ما ألقى بظلاله على نقص في الإمدادات العالمية وتوقعات بارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا، أو 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.62 دولار للبرميل. لكنها تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 0.3 بالمئة.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4 سنتات لتغلق عند 61.66 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على هبوط قدره 0.5 بالمئة.

وبعد أسبوع مضطرب، يشعر المستثمرون بقلق بشأن احتمال استمرار حرب تجارية مريرة بين الولايات المتحدة والصين لفترة أطول على الرغم من مساع في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاق.

والتوترات التجارية المتنامية بين أكبر مستهلكين للنفط في العام قد تؤثر على الطلب على الخام. وأظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة والصين شكلتا معا 34 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط في الربع الأول من 2019.
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المزيد عن: الولايات المتحدة والصين النفط النزاع التجاري الاقتصاد اسعار النفط اخبار النفط
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