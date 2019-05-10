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بعد أن لفتت أنظار الفتيات.. دنيا سمير غانم تُلبي طلب معجبة بماكياچ شخصية مسلسلها الجديد

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:59 م
بعد أن لفتت أنظار الفتيات.. دنيا سمير غانم تُلبي طلب معجبة بماكياچ شخصية مسلسلها الجديد
دنيا سمير غانم
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الفجر الفني
 
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بعد أن لفتت شخصيتها الجديدة "بيلا" إعجاب جمهورها من الشباب والفتيات من حيث رشاقتها وأناقة ملابسها وماكياچها، حققت النجمة دنيا سمير غانم رغبه احدي معجباتها علي "تويتر"، والتي طلبت مكياج شخصيتها "بيلا" في مسلسل بدل الحدوتة ٣ وطلبت دنيا منها التواصل معها لتحقيق رغبتها وإرسال مكياج الشخصيه اليها .

 

وكانت دنيا قد حققت نجاحا غير مسبوق خلال اليومين الماضيين بأغنية "تعال..تعال" التي قامت بغنائها مع المطرب هشام جمال باللهجة الخليجية ونالت إشادة كبيره جدا من جمهور الخليج العربي لإجادتهما التامة للهجة الخليجية .

 

جدير بالذكر أن "بدل الحدوتة ٣" يعرض حصريًا علي CBC وmbc4 و osn وهو من إنتاج سينرجي وروزناما ويشارك دنيا المسلسل النجم القدير سمير غانم ومحمد سلام وشيماء سيف واحمد رزق وعمرو وهبه من إخراج خالد الحلفاوي .

بعد أن لفتت أنظار الفتيات.. دنيا سمير غانم تُلبي طلب معجبة بماكياچ شخصية مسلسلها الجديد
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