الحلقة الخامسة من "أبو جبل".. مصطفى شعبان يصفع دياب على وجه .. وصراع الاشقاء على الميراث.. والبحث مستمر على المتهم في حر

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل "أبو جبل"، بطوله الفنان مصطفى شعبان، حيث احتوت الحلقة على أجواء من الدرما والحزن، والتشويق والإثارة.

حيث بدأت أحداث الحلقة بوفاة الفنان حسن حسني، الذي يجسد دور والد مصطفى شعبان "حسن أبو جبل، ورزق وسعد"، عقب أزمة قلبيه، عند علمه بأن نجله الأصغر "غالي" قد توفى.

وبعد تشيع الجثمان، اجتمع "أبو جبل"، مع اشقائه، مطالبين بحقهم في التركة، ولكن بتنازله عن حقه في الشركة مقابل الاموال التي تم سرقتها من منزله خلال الحريق.

وفي نفس السياق، اكدت المباحث الجنائية لـ"أبو الجبل"، أن الحريق بفعل فاعل، ولم يوجد اثار لاموال حرت داخل المنزل، بالإضافة قع حالى اشتباه في زوجته عائشة بن احمد "مريم"، وزوجة شقيقة "غالي"، الذي فارق الحياة.

واختتمت أحداث الحلقة، انشقت الأشقاء عن بعضهم بسبب النزاع على التركة، وقام الفنان دياب "سعد"، ومحمد علي رزق "رزق"، باقمة سرادق عزاء، منفصل عن سرادق العزاء الذي اقامة "أبو جبل"، مما ادى ذلك لاثارة غضب "أبو جبل"، وقام بصفع شقيقة.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.