ربيع ياسين لـ"الفجر الرياضي": تاكيس الأفضل بالدوري ولا يصلح للأهلي

يرى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، أن اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لفريق وادي دجلة، هو الأفضل بالدوري العام.

وتابع، "تاكيس، من أفضل المدربين حاليًا بالدوري المصري، وساهم في تطوير كرة الفريق الدجلاوي، وأخرجه من دوامة الهبوط".

وأضاف، " تاكيس لا يصلح لقيادة الأهلي فنيًا، حتى وإن كان الأفضل، بسبب الضغوطات والمنافسة على الألقاب، وهو لم يعيشه المدير الفني حتى الآن".

واختتم، "لا أرغب في تجربة كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي، رغم نجاحه مع دجلة، لم يستطيع التأقلم مع الأهلي ورحل سريعًا".