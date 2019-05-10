اختتام فعاليات اليوم العالمي لهيئة الهلال الأحمر في عسير

وأضاف بأنه سبق وأن دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الفعالية مساء (الأربعاء) الماضي ثم انطلقت المسيرة بمشاركة عدد من الجهات المشاركة وتدشينها في أغلب محافظات ومراكز المنطقة.

وقال بأن فرع الهيئة بالمنطقة قام بحملة التبرع بالدم احتفاء بهذا اليوم بمشاركة إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمستشفيات بصحة عسير، وإقامة إفطار صائم لأبطال الحد الجنوبي بالمنطقة الحدودية.

وأضاف بأن عدد من المتطوعين قاموا بزيارة المرضى المنومين والمنومات في مستشفى عسير المركزي ضمن هذه الفعالية، إضافة إلى معرض مصاحب لمده يومين شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، كما تواجدت بعض الفرق الإسعافية والتوعوية بالمواقع المزدحمة وتقديم المعلومات الإسعافية للحضور.

من جهته أكد المدير العام لهيئة الهلال الأحمر في عسير محمد الشهري، أن الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر، يأتي تقديراً وعرفاناً بما يقوم بها أفراد الهلال الأحمر من جهود إنسانية وتثقيفية، أسهمت في تقليل الإصابات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع.