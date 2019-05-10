اختتام فعاليات اليوم العالمي لهيئة الهلال الأحمر في عسير
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:48 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
اختتمت فعاليات اليوم العالمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في عسير محمد حسن الشهري، قيام فرع الهيئة بإعداد فعاليات وايصال رسالة الهيئة ببرامج تتناسب مع شهر رمضان المبارك وتوزيع وجبات إفطار صائم لأكثر من 200 وجبة.
وأضاف بأنه سبق وأن دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الفعالية مساء (الأربعاء) الماضي ثم انطلقت المسيرة بمشاركة عدد من الجهات المشاركة وتدشينها في أغلب محافظات ومراكز المنطقة.
وقال بأن فرع الهيئة بالمنطقة قام بحملة التبرع بالدم احتفاء بهذا اليوم بمشاركة إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمستشفيات بصحة عسير، وإقامة إفطار صائم لأبطال الحد الجنوبي بالمنطقة الحدودية.
وأضاف بأن عدد من المتطوعين قاموا بزيارة المرضى المنومين والمنومات في مستشفى عسير المركزي ضمن هذه الفعالية، إضافة إلى معرض مصاحب لمده يومين شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، كما تواجدت بعض الفرق الإسعافية والتوعوية بالمواقع المزدحمة وتقديم المعلومات الإسعافية للحضور.
من جهته أكد المدير العام لهيئة الهلال الأحمر في عسير محمد الشهري، أن الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر، يأتي تقديراً وعرفاناً بما يقوم بها أفراد الهلال الأحمر من جهود إنسانية وتثقيفية، أسهمت في تقليل الإصابات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع.
من جهته أكد المدير العام لهيئة الهلال الأحمر في عسير محمد الشهري، أن الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر، يأتي تقديراً وعرفاناً بما يقوم بها أفراد الهلال الأحمر من جهود إنسانية وتثقيفية، أسهمت في تقليل الإصابات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع.
Advertisements
المزيد عن: هيئة الهلال الأحمر فعاليات عسير تقليل اليوم العالمي التطوعي
- "هلال الطائف" يحتفي باليوم العالمي بأنشطة توعوية
- الهلال الأحمر بالباحة يسعف متسابقًا مشاركًا بفعاليات "دراجتي برؤيتي"
- الهلال الأحمر بالباحة يوزّع وجبات إفطار بالإشارات المرورية
- سبق – السعودية | الهلال الأحمر بالباحة يحتفي بيوم التطوع العالمي 2018
- أمير الرياض يدشن 9 مراكز إسعافية و50 سيارة إسعاف جديدة
- تدشين فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر بمحايل عسير
- الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر بمعرض وفعاليات ثقافية بالرياض