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افتتاح فعاليات دورة المدينة الرمضانية في السويس (صور)

السبت 11/مايو/2019 - 02:58 ص
افتتاح فعاليات دورة المدينة الرمضانية في السويس (صور)
افتتاح فعاليات دورة المدينة الرمضانية
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أبوبكر عبد المعز
 
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انطلقت بطولة كأس الملك الرمضانية النسخة الخامسة والذى تحمل اسم افريقيا 2019 بمركز شباب المدينة بحى الأربعين بالسويس.

وبدأ انطلاق الدورة بالسلام الجمهورى ثم تلاوة القران الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الكابتن جمال العياط ابن مركز شباب المدينة ثم عرض فلكلور افريقي لأطفال المركز رافعين اعلام الدول المشاركة في مجموعة السويس.

حضر انطلاق البطولة المستشار محمد ابو المجد المصرى عضو مجلس النواب وسعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضية والكابتن كمال فريد رئيس الشرفى لمركز شباب المدينة بالسويس والكابتن سيد خطاب رئيس مجلس إدارة المركز.

كما انطلقت المباراة الافتتاحية والذي أدارها تحكيميا الكابتن احمد العدوى حكم الدوري الممتاز بين فريقي أولاد عبدالرازق ونجوم الحمد.
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