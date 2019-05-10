ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد تحذر من طقس الغد: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:47 م
الأرصاد تحذر من طقس الغد: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
رياح
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس غدًا السبت الموافق 11 مايو 2019، حيث يكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

وأوضح "البيان"، أنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

وذكر البيان أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى العرب تكون مثيرة للأتربة.
Advertisements
المزيد عن: طقس الغد طقس السبت حالة الطقس توقعات الأرصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
2
x
22:00
1
النجوم
الاتحاد السكندري
0
x
22:00
1
إنبي
الجونة
1
x
22:00
3
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
0
x
22:00
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
22:00
1
حرس الحدود