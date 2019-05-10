الأرصاد تحذر من طقس الغد: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس غدًا السبت الموافق 11 مايو 2019، حيث يكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.



وأوضح "البيان"، أنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.



وذكر البيان أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى العرب تكون مثيرة للأتربة.

