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الأمم المتحدة: انسحاب الحوثي من الحديدة يبدأ السبت

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:29 م
الأمم المتحدة: انسحاب الحوثي من الحديدة يبدأ السبت
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وكالات
 
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة الذي سيبدأ السبت ويستمر لمدة 3 أيام.

وقال اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق إن الحوثيين ينوون بدء الانسحاب يوم السبت من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأكدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة أن الحوثيين عرضوا انسحابا مبدئيا من جانب واحد من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى، معتبرة أن انسحاب الحوثيين من الحديدة سيسمح بإرساء دور أممي في دعم موانئ البحر الأحمر.

 وتابعت اللجنة: "سنراقب انسحاب الحوثيين ابتدأً من 11 من هذا الشهر لمدة 3 أيام".

وأبرمت الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي اتفاقا مبدئيا في ديسمبر الماضي لسحب عناصر الحوثيين من الحديدة بحلول السابع من يناير الماضي، وذلك لتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستعرة منذ أربعة أعوام.

من جهتها، وصفت الحكومة الشرعية اليمنية أي مسرحية هزلية جديدة للحوثي في الحديدة ستعري الأمم المتحدة.

وأضافت: "أبلغنا رئيس لجنة الانتشار مرارا استعدادنا لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد".
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