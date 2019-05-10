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أمينة علي تكشف كواليس أزياء "الواد سيد الشحات" ولوك هنا الزاهد

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:33 م
أمينة علي تكشف كواليس أزياء الواد سيد الشحات ولوك هنا الزاهد
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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كشفت خبيرة الموضة أمينة علي عن كواليس اختيار أزياء مسلسل "الواد سيد الشحات"، في لقاء لها عبر برنامج "trending" المذاع على فضائية mbc4، معربة عن سعادتها بالتعاون مع نجوم المسلسل وعلى رأسهم هنا الزاهد.

 

وأشارت "أمينة" إلى أن هنا الزاهد كانت خائفة من اللوك الجديد الذي ظهرت به في المسلسل حيث قصت شعرها، موضحة أن النتيجة أعجبتها خصوصًا بعدما أثنى الجمهور عليها.

 

وأوضحت "أمينة" أن الصعوبات التي واجهتها في المسلسل كانت عدم توافر الأزياء الهندية في مصر، إلى جانب تقديم الحلقات لها على الهواء، مشيرة إلى أن أزياء إبراهيم الأبيض لم تأخذ أكثر من ٢٤ ساعة، لافتة إلى أنه في حال توافر عامل الوقت كانت الأزياء ستخرج على نحو أفضل بكثير.

 

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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