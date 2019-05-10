السودان: لدينا إمدادات من الدقيق تكفي حتى نهاية يونيو
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:16 م
Advertisements
Advertisements
قال التلفزيون السوداني، اليوم الجمعة، نقلا عن عضو باللجنة الاقتصادية للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم إن السودن لديه إمدادات من الدقيق (الطحين) تكفي حاجات البلاد حتى نهاية يونيو حزيران.
وساعد نقص مستمر في الخبز في إثارة موجة من الاحتجاجات في ديسمبر، أدت في نهاية المطاف إلى الاطاحة بالرئيس عمر البشير.
Advertisements
المزيد عن: السودان الدقيق الخبز اخبار السودان اخبار الاقتصاد
- بن عوف يؤدي اليمين رئيساً للمجلس العسكري في السودان
- قوات الدعم السريع السودانية: نرفض أي حلول لا ترضي الشعب
- خلال ساعات.. لقاء مرتقب بين البرهان و"المعارضة السودانية"
- رئيس المجلس العسكري السوداني يلتقي عددً من قوي المعارضة
- الإخوان يُحاولون الانقضاض على ثورة السودان.. إعلاميون سعوديون يُحذرون.. وناشطون: لا عهد لهم
- كيف انتصر شعب السودان في ثورته على عمر البشير؟
- الجنيه السوداني يرتفع في السوق السوداء بعد الإطاحة بالبشير
- مباحثات بين"العسكري السوداني" وقادة الاحتجاجات في الخرطوم
- عشرات القضاة السودانيين يخرجون في مسيرة بالخرطوم
- رئيس المجلس العسكري السوداني يروي تفصيل اعتقال البشير