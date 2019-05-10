السودان: لدينا إمدادات من الدقيق تكفي حتى نهاية يونيو

قال التلفزيون السوداني، اليوم الجمعة، نقلا عن عضو باللجنة الاقتصادية للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم إن السودن لديه إمدادات من الدقيق (الطحين) تكفي حاجات البلاد حتى نهاية يونيو حزيران.





وساعد نقص مستمر في الخبز في إثارة موجة من الاحتجاجات في ديسمبر، أدت في نهاية المطاف إلى الاطاحة بالرئيس عمر البشير.