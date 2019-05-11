وكيل تعليم أسوان لـ"الفجر": 26 ألفا و635 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 285 لجنة



وأكد الفيومي، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب



وأشار إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية على غرار غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لتلقى أى شكاوى أو مشكلات وكذلك متابعة الموقف الامتحانى بجميع اللجان أولًا بأول.



وشدد الفيومي على أن هناك تعليمات للمنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة توفير الانضباط والهدوء داخل اللجان، والالتزام بجميع القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم، أما بالنسبة لتقدير الدرجات,





وأكد أنه أعطى تعليماته بضرورة أن يتحرى السادة المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه، وعلى لجنة النظام والمراقبة ضرورة توافر كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.



قال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان لـ"الفجر"، إن ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بأنواعها "عام ولغات وخاص رياضي دمج منازل" للعام الدراسى 2018/2019، ستنطلق غدا بنطاق مدن ومراكز المحافظة.ويؤدي الطلاب البالغ عددهم 26 ألفًا 635 طالبًا وطالبة امتحانهم في مادة "اللغة العربية والخط والإملاء" *امام 285 لجنة، بواقع 63 لجنة بإدارة أسوان21 لجنة بإدارة دراو35 لجنة بإدارة نصر النوبة 71 لجنة بإدارة كوم امبو95 لجنة بإدارة إدفو.وأشار إلى أن تنتهي الامتحانات لجميع الطلاب الخميس 16 مايو بمادة "الدراسات الاجتماعية" عدا طلاب مدارس اللغات تنتهي امتحاناتهم السبت 18 مايو 2019 بمادتي المستوى الرفيع.