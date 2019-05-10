صلاح الجمل: هذا ما طلبه الإخوان مني إبان اعتصام رابعة العدوية
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:40 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال القارئ الطبيب صلاح الجمل، إنه أول من أعطى تفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي حبا في الوطن.
وأوضح "الجمل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "الإخوان طلبوا مني أن أذهب لكي أصلي بهم في ميدان رابعة العدوية إبان اعتصام رابعة، ولكنني رفضت لأنني لست إخوانيا".
وتابع: "الإرهابي صفوت حجازي طلب مني أن أصلي في ميدان رابعة العدوية، وقال لي بلغني أنك تصلي بالناس في التحرير، ولكنني رفضت طلبه لأنني لست مقتنعا بأفكارهم".
وأشار إلى أن من يتبع الرسول يدخل الجنة ولكن الإخوان والجماعات السلفية في النار لأنهم لا يسيرون على نهج الرسول، مثلما قال النبي "ستختلف أمتي على بضع وسبعون شعبة كلهم في النار إلا واحدة".
وأكمل: "جماعة الإخوان والجماعات السلفية استغلت الدين من أجل الوصول إلى السلطة، عشرات الجماعات في مصر تحت مسمى إسلامي، وذلك لا يمت للإسلام بصلة".
وأوضح "الجمل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "الإخوان طلبوا مني أن أذهب لكي أصلي بهم في ميدان رابعة العدوية إبان اعتصام رابعة، ولكنني رفضت لأنني لست إخوانيا".
وتابع: "الإرهابي صفوت حجازي طلب مني أن أصلي في ميدان رابعة العدوية، وقال لي بلغني أنك تصلي بالناس في التحرير، ولكنني رفضت طلبه لأنني لست مقتنعا بأفكارهم".
وأشار إلى أن من يتبع الرسول يدخل الجنة ولكن الإخوان والجماعات السلفية في النار لأنهم لا يسيرون على نهج الرسول، مثلما قال النبي "ستختلف أمتي على بضع وسبعون شعبة كلهم في النار إلا واحدة".
وأكمل: "جماعة الإخوان والجماعات السلفية استغلت الدين من أجل الوصول إلى السلطة، عشرات الجماعات في مصر تحت مسمى إسلامي، وذلك لا يمت للإسلام بصلة".
Advertisements
المزيد عن: صلاح الجمل توك شو الإخوان اخبار مصر
- حتى لا ننسى.. تعرف على أفعال "الإخوان" الإرهابية في رابعة العدوية.. جهاد النكاح الأبرز (فيديو)
- دعوى مستعجلة لإلغاء العمل بقائمة الأزهر للفتوى بسبب تأييدها للإخوان
- اليوم.. محاكمة 739 متهما إخوانيا في قضية "اعتصام رابعة"
- أحمد موسى: اعتصام رابعة ليس عشوائيًا.. وكان بناء على طلب دولي
- يوسف القعيد: ما حدث في اعتصام رابعة من جرائم "هولوكوست" (فيديو)