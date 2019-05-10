أمريكا تحقق فائضا بالميزانية بنحو 160 مليار دولار في أبريل
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:05 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية بلغ 160 مليار دولار في أبريل.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا فائضا قدره 165 مليار دولار. وفي أبريل نيسان 2018 بلغ الفائض 214 مليار دولار.
وقالت الخزانة إن الانفاق الاتحادي الشهر الماضي بلغ 375 مليار دولار بزيادة قدرها 27 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 5 بالمئة إلى 536 مليار دولار.
وأضافت أن الإيرادات والمصروفات سجلتا مستوى قياسيا مرتفعا.
وبلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 531 مليار دولار مقارنة مع 385 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر.
Advertisements
- "إيطاليا":5.2 مليار يورو عجز بميزانية القطاع العام
- "الخزانة الأمريكية":182 مليار دولار فائضا بالميزانية بنهاية أبريل
- أمريكا تسجل عجزا قدره 88 مليار دولار خلال مايو
- 23 مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية فى ديسمبر
- 77 مليار دولار.. عجز ميزانية الحكومة الأمريكية في يوليو
- 29 % نمو في إيرادات مصر من ضريبة أذون وسندات الخزانة بالربع الأول