ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمريكا تحقق فائضا بالميزانية بنحو 160 مليار دولار في أبريل

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:05 م
أمريكا تحقق فائضا بالميزانية بنحو 160 مليار دولار في أبريل
الخزانة الأمريكية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية بلغ 160 مليار دولار في أبريل.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا فائضا قدره 165 مليار دولار. وفي أبريل نيسان 2018 بلغ الفائض 214 مليار دولار.

وقالت الخزانة إن الانفاق الاتحادي الشهر الماضي بلغ 375 مليار دولار بزيادة قدرها 27 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 5 بالمئة إلى 536 مليار دولار.

وأضافت أن الإيرادات والمصروفات سجلتا مستوى قياسيا مرتفعا.

وبلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 531 مليار دولار مقارنة مع 385 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر.
Advertisements
المزيد عن: الخزانة الامريكية الاقتصاد الامريكي اخبار امريكا اخبار الاقتصاد الامريكي اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
2
x
22:00
1
النجوم
الاتحاد السكندري
0
x
22:00
1
إنبي
الجونة
1
x
22:00
3
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
0
x
22:00
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
22:00
1
حرس الحدود